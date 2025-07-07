В Кремле отказались комментировать ситуацию с национализацией ЮГК

Песков назвал ситуацию с национализацией «Южуралзолота» не связанной с Кремлем

Ситуация вокруг разворачивающей национализации «Южуралзолота», одной из крупнейших золотодобывающих компаний России, не является прерогативой Кремля. Об этом в ответ на вопрос журналистов заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вопрос все-таки, в настоящий момент который относится к надзорным и правоохранительным органам», — подчеркнул он.

Ранее Генпрокуратура попросила передать государству ряд активов, основным бенефициаром которых является Константин Струков, зампред Законодательного собрания Челябинской области от «Единой России». В том числе речь идет о 100 процентах долей в уставном капитале ООО «Управляющая Компания ЮГК» и всех акциях ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», которые принадлежат Струкову и Екатерине Кузнецовой.