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09:50, 7 июля 2025Россия

Обломки беспилотника упали на НПЗ в российском регионе

На территорию НПЗ в Краснодарском крае упали обломки БПЛА, пострадавших нет
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Краснодарском крае обломки дрона упали на территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом сообщает оперативный штаб региона в Telegram.

О происшествии сообщил диспетчер НПЗ. Обломки упали на территорию одного из технологических цехов в ночь на 7 июля. На месте работают сотрудники экстренных служб.

По имеющимся данным, НПЗ не получил повреждений, пострадавших нет.

В ночь на 7 июля украинские войска выпустили по России свыше 90 дронов. По данным Минобороны, один из них был сбит над Краснодарским краем. Вероятно, о нем и сообщили в оперштабе.

ЖЗЛ
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