Опубликован календарь сезона КХЛ

Опубликован календарь сезона-2025/2026 КХЛ

Опубликован календарь сезона-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он доступен на сайте турнира.

Новый сезон начнется встречей финалистов Кубка Гагарина прошедшего чемпионата. 5 сентября ярославский «Локомотив» примет на своем льду челябинский «Трактор».

Всего на сезон запланировано 748 матчей. Последние из них пройдут 20 марта 2026 года.

21 мая «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. В решающем матче ярославцы обыграли «Трактор» в овертайме со счетом 2:1. «Локомотив» забрал серию в пяти матчах — 4:1.

