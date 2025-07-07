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Клубный чемпионат мира — 2025|1/2 финала
12:16, 7 июля 2025Спорт

Опубликован календарь сезона КХЛ

Опубликован календарь сезона-2025/2026 КХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Опубликован календарь сезона-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он доступен на сайте турнира.

Новый сезон начнется встречей финалистов Кубка Гагарина прошедшего чемпионата. 5 сентября ярославский «Локомотив» примет на своем льду челябинский «Трактор».

Всего на сезон запланировано 748 матчей. Последние из них пройдут 20 марта 2026 года.

21 мая «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. В решающем матче ярославцы обыграли «Трактор» в овертайме со счетом 2:1. «Локомотив» забрал серию в пяти матчах — 4:1.

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