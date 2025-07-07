Организаторы Уимблдона извинились перед российской теннисисткой

Организаторы Уимблдона извинились перед теннисисткой Павлюченковой

Организаторы турнира Уимблдон извинились перед российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой за сбой автоматики, который стоил спортсменке проигранного очка. Об этом сообщает «Би-би-си».

«В данном случае имела место человеческая ошибка, мы пересмотрели наши процессы и внесли соответствующие изменения», — сообщил представитель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC).

В матче против британки Монай Картал судья не засчитал ее аут из-за того, что не сработала электронная система «хоук-ай». Было принято решение переиграть удар в первом сете при счете 4:4. Павлюченкова проиграла очко, а следом и гейм.

Встреча завершилась победой Павлюченковой в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:4. Соперница россиянки по четвертьфиналу станет известна позднее. Спортсменка возмутилась работой судей из-за этого инцидента.