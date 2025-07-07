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08:35, 7 июля 2025Спорт

Организаторы Уимблдона извинились перед российской теннисисткой

Организаторы Уимблдона извинились перед теннисисткой Павлюченковой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Анастасия Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Организаторы турнира Уимблдон извинились перед российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой за сбой автоматики, который стоил спортсменке проигранного очка. Об этом сообщает «Би-би-си».

«В данном случае имела место человеческая ошибка, мы пересмотрели наши процессы и внесли соответствующие изменения», — сообщил представитель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC).

В матче против британки Монай Картал судья не засчитал ее аут из-за того, что не сработала электронная система «хоук-ай». Было принято решение переиграть удар в первом сете при счете 4:4. Павлюченкова проиграла очко, а следом и гейм.

Встреча завершилась победой Павлюченковой в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:4. Соперница россиянки по четвертьфиналу станет известна позднее. Спортсменка возмутилась работой судей из-за этого инцидента.

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