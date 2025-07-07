Раскрыты планы следователей на бывшего министра Старовойта

RT: В отношении застрелившегося Старовойта собирались возбудить уголовное дело

Следователи планировали вечером 7 июля задержать бывшего министра транспорта России Романа Старовойта по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает RT.

Уволенного чиновника должны были доставить на допрос в Следственный комитет России, после чего предъявить обвинения в многомиллионных хищениях.

На Старовойта дал показания бывший подчиненный Алексей Смирнов, ставший его преемником на посту губернатора Курской области, который арестован за мошенничество в размере одного миллиарда рублей при строительстве защитных сооружений в приграничном регионе. Помимо него, показания против Романа Старовойта дали гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин и депутат Максим Васильев, также находящиеся в СИЗО.

Старовойт покончил с собой после увольнения с поста министра транспорта России. До назначения на министерскую должность он возглавлял Курскую область.