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16:52, 7 июля 2025Силовые структуры

Раскрыты планы следователей на бывшего министра Старовойта

RT: В отношении застрелившегося Старовойта собирались возбудить уголовное дело
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Следователи планировали вечером 7 июля задержать бывшего министра транспорта России Романа Старовойта по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает RT.

Уволенного чиновника должны были доставить на допрос в Следственный комитет России, после чего предъявить обвинения в многомиллионных хищениях.

На Старовойта дал показания бывший подчиненный Алексей Смирнов, ставший его преемником на посту губернатора Курской области, который арестован за мошенничество в размере одного миллиарда рублей при строительстве защитных сооружений в приграничном регионе. Помимо него, показания против Романа Старовойта дали гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин и депутат Максим Васильев, также находящиеся в СИЗО.

Старовойт покончил с собой после увольнения с поста министра транспорта России. До назначения на министерскую должность он возглавлял Курскую область.

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