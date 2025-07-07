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06:51, 7 июля 2025Мир

Размер помощи США Украине превысил 120 миллиардов долларов

РИА Новости: Объем помощи США Украине составил 123,3 миллиарда долларов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

За все время размер помощи Украине от США превысил 120 миллиардов долларов. Большая часть из этих средств — военная помощь, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

По состоянию на апрель 2025 года суммарный размер помощи составил 123,3 миллиарда долларов. На военную помощь было выделено 69,5 миллиарда долларов. Финансовая помощь заняла второе место по объему с показателем в 50,1 миллиарда долларов. На гуманитарную помощь было выделено меньше всего средств — 3,7 миллиарда долларов.

Как уточняет агентство, с мая по июль Вашингтон не предоставлял Киеву никакой помощи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США поставят Украине сотни тысяч дронов на специальных условиях.

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