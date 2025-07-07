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16:02, 7 июля 2025Силовые структуры

Суд определился с напавшим с ножом на сверстников в российской школе учеником

Напавшему на учеников нижегородской школы № 117 подростку продлен домашний арест
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

В Нижнем Новгороде суд продлил домашний арест подростку, напавшему с ножом на одноклассников в школе №117. Об этом сообщает Telegram-канал «NewsNN».

По данным канала, суд оставил его под домашним арестом до 11 августа включительно.

По одной из версий, над устроившим нападение учеником могли подшучивать одноклассники. Предположительно, это и стало причиной, по которой подросток взял нож.

ЧП произошло 11 марта 2025 года. Тогда между учениками 8-го класса произошел конфликт, в ходе которого двое подростков получили ранения. Их госпитализировали.

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