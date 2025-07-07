Товарооборот России с рядом стран вырос в полтора раза

Товарооборот между государствами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вырос на 30 процентов. Об этом заявил руководитель Минпромторга РФ Антон Алиханов. Его процитировало ТАСС.
По его словам, данный показатель приблизился к триллиону долларов. По итогам 2024 года совокупный ВВП государств — членов организации достиг 24,6 триллиона долларов. Это примерно 25 процентов от мирового.
Что касается объема торговли России со странами ШОС, то с 2022 по 2024 год он увеличился в полтора раза и превысил 400 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что желание стать членом ШОС выразила Армения. Российский депутат Виктор Водолацкий заявил, что такое стремление следует приветствовать, так как оно означает разворот в сторону стабильности и порядка.
По итогам 2023 года товарооборот России со странами ШОС вырос почти на 25 процентов в сравнении с 2022-м годом и дошел до 333 миллиардов долларов.