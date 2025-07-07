Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:42, 7 июля 2025Экономика

Товарооборот России с рядом стран вырос в полтора раза

Алиханов: Товарооборот РФ со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Hu Xiaofei / VCG / Visual China Grou / ТАСС

Товарооборот между государствами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вырос на 30 процентов. Об этом заявил руководитель Минпромторга РФ Антон Алиханов. Его процитировало ТАСС.

По его словам, данный показатель приблизился к триллиону долларов. По итогам 2024 года совокупный ВВП государств — членов организации достиг 24,6 триллиона долларов. Это примерно 25 процентов от мирового.

Что касается объема торговли России со странами ШОС, то с 2022 по 2024 год он увеличился в полтора раза и превысил 400 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что желание стать членом ШОС выразила Армения. Российский депутат Виктор Водолацкий заявил, что такое стремление следует приветствовать, так как оно означает разворот в сторону стабильности и порядка.

По итогам 2023 года товарооборот России со странами ШОС вырос почти на 25 процентов в сравнении с 2022-м годом и дошел до 333 миллиардов долларов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил об отсутствии права у Киева претендовать на территориальную целостность

    Самолет с россиянами на борту приготовился к экстренной посадке в Москве из-за поломки

    Туск раскрыл детали спецоперации на границе с Германией

    Россиянин ушел на СВО из-за долгов по алиментам

    В Госдуму внесли проект о повышении госпошлин

    В России отреагировали на анонс Трампом торговых пошлин в отношении сторонников БРИКС

    Выявлена неожиданная причина психических расстройств

    Стас Пьеха назвал способ обрести внутренний стержень

    Товарооборот России с рядом стран вырос в полтора раза

    Симоньян рассказала о проблемах со здоровьем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости