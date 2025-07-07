Товарооборот России с рядом стран вырос в полтора раза

Алиханов: Товарооборот РФ со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларов

Товарооборот между государствами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вырос на 30 процентов. Об этом заявил руководитель Минпромторга РФ Антон Алиханов. Его процитировало ТАСС.

По его словам, данный показатель приблизился к триллиону долларов. По итогам 2024 года совокупный ВВП государств — членов организации достиг 24,6 триллиона долларов. Это примерно 25 процентов от мирового.

Что касается объема торговли России со странами ШОС, то с 2022 по 2024 год он увеличился в полтора раза и превысил 400 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что желание стать членом ШОС выразила Армения. Российский депутат Виктор Водолацкий заявил, что такое стремление следует приветствовать, так как оно означает разворот в сторону стабильности и порядка.

По итогам 2023 года товарооборот России со странами ШОС вырос почти на 25 процентов в сравнении с 2022-м годом и дошел до 333 миллиардов долларов.