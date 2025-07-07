Трамп высмеял идею Маска о создании новой партии

Трамп назвал нелепой идею Маска о создании в США новой партии

Президент США Дональд Трамп высмеял идею бизнесмена Илона Маска о создании новой партии и назвал ее нелепой. Он этом он заявил журналистам, трансляцию вел телеканал Fox News.

«Он может развлекаться этим, но я считаю, что это смешно», — сказал глава Белого дома, предупредив, что что появление новой партии вызовет «путаницу».

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Маску не стоит создавать свою политическую партию. Среди жителей США были популярны принципы Департамента эффективности правительства (DOGE), но не сам предприниматель, отметил он.

5 июля предприниматель объявил о создании своей политической партии под названием «Америка». Уже 6 июля он подал документы на регистрацию политического объединения.