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14:47, 7 июля 2025Мир

Туск раскрыл детали спецоперации на границе с Германией

Премьер Туск: Польша будет проверять каждого нелегального мигранта из Германии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Власти Польши будут внимательно проверять каждого нелегального мигранта, передаваемого Германией. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, передает ТАСС.

Между Польшей и Германией действует соглашение о реадмиссии, согласно которому стороны имеют право вернуть нелегального мигранта в ту страну, из которой он прибыл, а та обязуется его принять. Однако у Варшавы возникли опасения, что Берлин может выдворять в Польшу нелегалов, пересекших границу из других стран.

«Польша не будет принимать тех, в отношении кого не будет стопроцентной уверенности, что они пересекли границу из Польши. (...) Уже не будет так, чтобы в Польшу присылали откуда угодно кого угодно, чьи документы неполные и неоднозначные», — подчеркнул Туск.

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Польский премьер также отметил, что страна включила все погранпереходы на границе с Германией в перечень объектов критической инфраструктуры, в связи с чем они будут подлежать особой охране.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о проведении специальной операции на польско-немецкой границе в ответ на «миграционные угрозы». По его словам, для участия в ней выделено пять тысяч военных.

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