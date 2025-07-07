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15:15, 7 июля 2025Мир

У шведского дипломата по пути в МИД спустило колесо

РИА: У временного поверенного в делах Швеции спустило колесо по пути в МИД
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

У временного поверенного в делах Швеции спустило колесо по пути в здание МИД России, куда дипломат был вызван из-за нападения на российское торгпредство. Об этом сообщает РИА Новости.

«Автомобиль марки Volvo спустил заднее левое колесо сравнительно сильно — на его подкачку ушло более трех минут», — говорится в сообщении.

Водитель машины накачал спущенное колесо. Других повреждений на автомобиле обнаружено не было.

7 июля временный поверенный в делах Швеции был вызван в МИД России. Там он провел около 15 минут.

5 июля торгпредство России в Швеции в очередной раз подверглось нападению. Около 03:30 на здание с дрона был сброшен пакет с краской.

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