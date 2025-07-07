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07:30, 7 июля 2025Наука и техника

Уникальные орудия переписали историю каменного века

Science: В Китае нашли деревянные орудия труда возрастом около 300 тысяч лет
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: SGr / Shutterstock / Fotodom

Китайские археологи обнаружили уникальные деревянные орудия труда возрастом около 300 тысяч лет, проливающие свет на растительно-ориентированный образ жизни древних людей. Инструменты были найдены у озера Фусянь (провинция Юньнань) и отлично сохранились в слое бескислородной глины — условиях, при которых древесина может пережить тысячелетия. Находка описана в журнале Science.

На стоянке Ганьтанцин обнаружено 35 деревянных предметов, среди которых — копалки, крюки, лезвия и отполированные инструменты с признаками активного использования. Все это указывает на развитое деревообрабатывающее мастерство и широкое применение древесины в быту. Орудия использовались для выкапывания съедобных корней, орехов, ягод и водных растений — а значит, рацион древних людей был в значительной мере растительным, в отличие от охотничьих обществ северной Евразии.

Возраст находок подтвержден несколькими методами, включая инфракрасную люминесцентную датировку слоев и анализ зуба млекопитающего. Это делает находку старейшим свидетельством использования деревянных копалок и растительных ресурсов в Восточной Азии и бросает вызов прежним представлениям о «каменном веке» как эпохе исключительно каменных инструментов.

Ранее на побережье Бискайского залива были обнаружены орудия труда из костей китов, возраст которых составляет 19–20 тысяч лет. Эти находки стали одними из самых древних свидетельств использования морских млекопитающих в производстве инструментов.

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