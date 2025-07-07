В деле о вымогательстве у Смолова появился бывший тесть Кокорина

Бывший тесть Кокорина Валитов организовал встречу потерпевшего со Смоловым

Бывший тесть Александра Кокорина Руслан Валитов появился в материалах дела о вымогательстве у российского футболиста Федора Смолова. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, Валитов позвонил Смолову и организовал встречу потерпевшего с футболистом в ресторане на Кутузовском проспекте. Отмечается, что Валитов и потерпевший рекомендовали Смолову заплатить, после чего они решат вопрос с правоохранительными органами.

Конфликт произошел 28 мая, но видео попало в сеть только 5 июля. Отмечалось, что Смолов набросился с кулаками на посетителей в столичной «Кофемании». Позже у игрока требовали деньги за то, чтобы ролик не был опубликован.

При этом была организована проверка по факту вымогательства у футболиста денег. Смолов отказался платить за то, чтобы видео не опубликовали.