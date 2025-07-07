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13:56, 7 июля 2025Экономика

В Европе заявили о продолжающихся переговорах по тарифам с США

Жилл: Евросоюз продолжает вести переговоры по торговому соглашению с США
Вячеслав Агапов

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Евросоюз продолжает вести переговоры по торговому соглашению с США. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, его цитирует РИА Новости.

На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии рассказал о продолжающейся работе и попытках избежать высоких торговых тарифов со стороны США.

«Мы продолжаем контакты как на высоком политическом, так и на техническом уровне с целью заключить сделку до среды», — пояснил он.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент пообещал, что США установят таможенную пошлину в размере 10 процентов в отношении стран, которые ведут торговые переговоры с Вашингтоном добросовестно. «Я думаю, что будет около 100 стран, которые получат минимальную ответную пошлину в 10 процентов, а дальше мы посмотрим», — уточнил он.

Сам президент США Дональд Трамп в то же время пообещал в ближайшее время разослать уведомления странам с новыми пошлинами в диапазоне от 60 или 70 процентов до 10 и 40 процентов. По словам главы государства, Штаты не хотят ничего усложнять и собираются действовать «в рамках разумного». Ранее он объяснял, что без возможности вводить пошлины на импортные товары у США не будет шансов на «экономическое выживание».

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