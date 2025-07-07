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11:26, 7 июля 2025Экономика

В Москве прошла самая теплая ночь

Синоптик Позднякова: Прошедшая ночь в столице оказалась самой теплой за лето
Мария Черкасова

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Прошедшая ночь в Москве оказалась самой теплой с начала лета. Об этом в Telegram сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

На главной метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила плюс 17,7 градуса. До этого самой теплой оставалась ночь 9 июня с температурой 17,5 градуса. По области в прошедшую ночь преобладающая минимальная температура воздуха составила плюс 13-15 градусов. В ближайшие сутки температура воздуха в столичном регионе окажется выше нормы на 4-5 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал москвичей покинуть город, чтобы переждать жару в Подмосковье. По его словам, предстоящая волна тепла, которая накроет столицу, опасна не только высокими дневными температурами, но еще и «тропическими» ночами — периодом, когда воздух не успевает охладиться.

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