В России порассуждали о неуязвимости российских бомб с УМПК

Fighterbomber: ВСУ не могут заглушить УМПК с новыми модулями «Комета»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут эффективно глушить новые помехоустойчивые модули приема спутниковых данных «Комета», которые устанавливают в бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). О неуязвимости российского высокоточного оружия порассуждал военный летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber.

«Пока существенное влияние на новые "Кометы", являющиеся по сути системой наведения очень большой номенклатуры вооружений, противник оказать не может, но отдельные случаи успешной постановки помех уже фиксируются. То есть, как и ожидалось, относительно быстро противник найдет способ противодействия», — говорится в сообщении.

Автор допустил, что в скором времени российские конструкторы разработают новую версию «Кометы» с антенной системой на 24 луча. Модули «Комета» используют несколько приемников для сравнения углов и силы поступающих сигналов. Это позволяет отличить ложные сигналы от помех, поставленных системами радиоэлектронной борьбы.

В апреле стало известно, что российские бомбы с УМПК получили новые модули «Комета», которые повышают точность боеприпаса. Это третья версия изделия, разработанная за время СВО.