В России захотели превращать водоросли в батарейки

Ученые на Сахалине нашли способ переработки водорослей в батарейки

Ученые на Сахалине захотели сделать водоросли еще полезнее — они будут превращать их в батарейки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СахГУ.

Исследователи заявили, что на Сахалине уже начались испытания углеродных анодов для литий-ионных аккумуляторов. При создании батареек специалисты решили использовать сырье, добытое из акватории Охотского моря.

По большей части в эксперименте задействованы красные водоросли и морские травы. Как пояснили ученые, они отличаются высоким содержанием углерода и азота, что делает их отличным вариантом для создания анодных материалов.

Биомассы при обработке остаются без кислорода, из-за чего потом уже появляется пористый углеродный материал. Его же можно использовать в аккумуляторах. По словам главы лаборатории Олега Шичалина, такой подход не только экологически чистый, но и дешевый. Он пояснил, что все эти процессы помогают снижать зависимость России от импорта синтетического графита.

Ранее ученые Никитского ботанического сада вывели уникальный сорт винограда, внедрив в его ДНК ген морских водорослей. Он сможет расти даже в районах с большими морозами. А незадолго до этого морские водоросли также захотели превратить в бионефть.