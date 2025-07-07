В российском регионе задержали 15 поездов из-за падения беспилотника

В Воронежской области задержали 15 поездов из-за падения обломков беспилотника

На юге Воронежской области задержали 15 поездов из-за падения обломков украинского беспилотника на железнодорожные пути. Об этом сообщается в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги.

Уточняется, что в воскресенье, 6 июля, в 23:43 была повреждена контактная сеть на перегоне Журавка — Митрофановка в российском регионе. В итоге движение поездов по одному пути было приостановлено.

В понедельник, 7 июля, в 4:46 после устранения повреждения движение было восстановлено в полном объеме. Сейчас поезда ходят в соответствии с графиком, говорится в источнике.

Ранее сообщалось, что в ночь с 4 на 5 июля над Воронежской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили более 25 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В одном из муниципалитетов области после падения дрона оборвалась линия электропередачи.