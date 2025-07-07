Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:37, 7 июля 2025Путешествия

В российском регионе задержали 15 поездов из-за падения беспилотника

В Воронежской области задержали 15 поездов из-за падения обломков беспилотника
Алина Черненко

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

На юге Воронежской области задержали 15 поездов из-за падения обломков украинского беспилотника на железнодорожные пути. Об этом сообщается в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги.

Уточняется, что в воскресенье, 6 июля, в 23:43 была повреждена контактная сеть на перегоне Журавка — Митрофановка в российском регионе. В итоге движение поездов по одному пути было приостановлено.

В понедельник, 7 июля, в 4:46 после устранения повреждения движение было восстановлено в полном объеме. Сейчас поезда ходят в соответствии с графиком, говорится в источнике.

Ранее сообщалось, что в ночь с 4 на 5 июля над Воронежской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили более 25 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В одном из муниципалитетов области после падения дрона оборвалась линия электропередачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин уволил министра транспорта на фоне коллапса в аэропортах. Что об этом известно?

    Прилепин назвал сохранившую ему жизнь во время покушения ошибку сапера

    Россиянина заподозрили в краже миллионов с банковской карты участника СВО

    В Минобороны сообщили о новой атаке ВСУ на Крым

    По улицам российского региона повадились ходить медведи

    Школьница подверглась нападению грабителя и получила неожиданную помощь

    Раскрыто состояние Сухорукова после инфаркта

    В российском регионе задержали 15 поездов из-за падения беспилотника

    Повар поделилась простым лайфхаком для продления свежести клубники

    В Госдуме раскрыли суть нового закона о премиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости