Военный эксперт Дандыкин: Взятые под контроль ВС РФ села повышают безопасность

Взятие под контроль Вооруженными силами России (ВС РФ) двух сел в Днепропетровской и Сумской областях помешает Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по России, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

«Это очень важный момент, потому что укрепляется линия безопасности, в том числе и, конечно же, в Днепропетровской области. (…) В Харьковской области у нас в нескольких местах плацдармы, и мы продвигаемся вперед, в том числе сейчас, в связи с этим у нас хорошие шансы освободить Купянск. Так что все идет по плану», — сказал Дандыкин.

По его словам, в том числе из этих пунктов велись обстрелы по России. Он подчеркнул, что чем дальше будут отброшены ВСУ, тем меньше у них будет возможностей применять дроны и артиллерию.

Ранее ВС РФ взяли под контроль село Дачное в Днепропетровской области и населенный пункт Бессаловка в Сумской области. Об этом 7 июля отчитались в Минобороны России.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что армия России берет Купянск в клещи для окружения подразделений ВСУ, находящихся в городе.