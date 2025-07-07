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15:11, 7 июля 2025Россия

Володин назвал сроки рассмотрения вопроса о новом главе Минтранса

Володин: Госдума рассмотрит вопрос о новом главе Минтранса в июле
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Госдума уже в июле займется утверждением кандидатуры на пост главы Минтранса России. Срок рассмотрения вопроса назвал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

«Затягивать не будем, но обсудим ее всесторонне. Направление важное, от эффективности решения задач в сфере развития транспорта многое зависит. Это одно из ключевых министерств», — сказал спикер Госдумы в беседе с журналистами.

Володин напомнил, что, согласно закону, премьер-министр Михаил Мишустин должен внести на утверждение в Госдуму кандидатуру на должность федерального министра в течение двух недель с момента появления вакансии.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал в качестве кандидата на должность министра транспорта кандидатуру замруководителя Минтранса Андрея Никитина, которого своим указом назначил временно исполняющим обязанности главы ведомства.

7 июля государства уволил Романа Старовойта с поста министра транспорта России. Бывший губернатор Курской области пробыл на этой должности 419 дней.

Отставка Старовойта произошла на фоне масштабного коллапса в российских аэропортах, однако политолог Евгений Минченко связал увольнение с периодом работы экс-министра на посту губернатора Курской области.

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