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02:17, 7 июля 2025Путешествия

Все аэропорты России отменили ограничения на полеты

Росавиация: Все аэропорты России сняли ограничения на полеты

Фото: Pixabay

Все аэропорты России сняли ограничения на полеты, об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Все аэропорты открыты для приема и выпуска», — написал он.

В Росавиации напомнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Последними они были сняты в аэропорту Саратова.

Ранее в санкт-петербургском аэропорту Пулково вновь разрешили полеты. 6 июля Пулково уже открывали, но на короткий промежуток времени — с 21:30 до 22:30 по московскому времени. В этот период приземлиться в воздушной гавани смогли четыре самолета, вылететь — пять.

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