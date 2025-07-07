Выявлена неожиданная причина психических расстройств

J Affect Disord: Кишечные бактерии оказались напрямую связаны с развитием ОКР

Ранее считалось, что обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — исключительно «мозговое» заболевание. Однако новое исследование китайских ученых, опубликованное в Journal of Affective Disorders, указывает на неожиданный источник — микрофлору кишечника. Используя генетический метод, команда выявила шесть типов бактерий, напрямую связанных с развитием ОКР.

Три из них — Proteobacteria, Ruminococcaceae и Bilophila, — напротив, снижали риск расстройства. Остальные, включая Bacillales и Eubacterium, повышали его. Чтобы отделить причину от следствия, ученые применили метод менделевской рандомизации: проанализировали генетические данные почти 220 тысяч человек и показали, что некоторые изменения в составе микробиоты могут не просто сопровождать ОКР, а вызывать его.

Эта работа — первое серьезное доказательство того, что кишечные бактерии могут играть причинную роль в развитии психических расстройств. Ранее их связывали с депрессией и тревожностью, но связь с ОКР оставалась гипотетической.

Исследователи надеются, что в будущем появятся методы профилактики и лечения ОКР через управление микробиотой. Это особенно важно, ведь до 40 процентов пациентов с ОКР слабо реагируют на существующую терапию — и для них новая стратегия может стать шансом на улучшение жизни.

Ранее ученые раскрыли удивительную причину сердечно-сосудистых заболеваний: ею оказалось субъективное ощущение низкого социального статуса. Особенно сильная связь была зафиксирована у женщин — даже без явных симптомов это чувство коррелировало с признаками воспаления и фиброза сердечной ткани.