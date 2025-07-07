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21:13, 7 июля 2025Забота о себе

Женщина не выжила после редкого осложнения распространенного венерического заболевания

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

У жительницы Аляски (США) на фоне гонококковой инфекции развились сердечная недостаточность и септический шок. Об этом случае возникновения редкого осложнения венерического заболевания сообщает Daily Mail со ссылкой на местный Департамент здравоохранения.

По информации издания, 50-летняя женщина поступила в отделение неотложной помощи в тяжелом состоянии. В ведомстве уточнили, что она была зависима от наркотиков, но не сообщили, имела ли она другие проблемы со здоровьем.

Врачи пытались оказать пациентке надлежащую медицинскую помощь, но она не выжила. Что послужило причиной такого исхода, специалистам удалось установить только после вскрытия, показавшего, что сильную реакцию организма спровоцировало распространенное венерическое заболевание — гонорея.

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Ранее гинеколог, уролог Айслинг Лой предупредила, что заразиться гонореей можно после незащищенного орального секса. По ее мнению, такой вид передачи инфекции опасен из-за того, что стандартные тесты не выявляют болезнь.

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