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05:00, 27 июня 2025Забота о себе

Врач предупредила о скрытой опасности орального секса

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BGStock72 / Shutterstock / Fotodom

Оральный секс может стать причиной заражения гонореей, предупредила гинеколог, уролог, специалист по сексуальному здоровью Айслинг Лой. Об опасности незащищенных половых контактов она напомнила в беседе с изданием Her.

Врач указала, что особенность заражения гонореей через оральный контакт заключается в том, что в этом случае болезнь нельзя выявить с помощью стандартных тестов. По ее словам, когда в Ирландии проверили семь тысяч человек, два процента из них оказались больны гонореей и не подозревали об этом. «Около 140 человек ходили с инфекцией, передающейся половым путем (ИППП) в горле, не осознавая этого. Как правило, это были люди моложе 25 лет», — отметила медик.

По ее словам, оральная гонорея, которую также называют фарингеальной, отличается от обычной только местом расположения. Типичными симптомами являются боль и жжение в горле, опухшие железы, а также наличие белых пятен во рту.

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Лой добавила, что если заболевание не лечить, то оно может спровоцировать инфекцию сердца или распространиться по организму и вызвать сыпь и боль в суставах. Кроме того, без лечения человек становится источником инфекции и может заражать других, подчеркнула специалист.

Ранее сообщалось, что врачи пополнили список передающихся половым путем заболеваний. Теперь ЗППП также считается бактериальный вагиноз, который, по оценкам ВОЗ, есть у трети женщин.

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