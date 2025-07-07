Женщина поехала на отдых в Европу и была найдена бездыханной в луже крови

Bild: Тело окровавленной 52-летней туристки нашли на пешей тропе в Тоскане

Женщина поехала на отдых к подруге в Европу и была найдена бездыханной в луже крови. Об этом сообщает издание Bild.

По данным источника, 52-летняя немка остановилась в деревне Кастаньо-д'Андреа в Тоскане, Италия. Туристка договорилась встретиться с подругой и отправилась к ней по пешей тропе Виа дель Борботто, ведущей из поселения в лесистые холмы. Когда немка не ответила на звонок, знакомая подняла тревогу и сама направилась в ее сторону, где и нашла окровавленное тело.

По данным итальянской полиции, у женщины обнаружили серьезные черепно-мозговые травмы. Эксперты уверены, что путешественница подверглась жестокому нападению. На данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут расследование и ждут результатов вскрытия.

Ранее в отеле Японии нашли бездыханную туристку из Бразилии. Сотрудники гостиницы обнаружили ее в номере за несколько часов до вылета домой.