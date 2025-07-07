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09:01, 7 июля 2025Путешествия

Женщина поехала на отдых в Европу и была найдена бездыханной в луже крови

Bild: Тело окровавленной 52-летней туристки нашли на пешей тропе в Тоскане
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Женщина поехала на отдых к подруге в Европу и была найдена бездыханной в луже крови. Об этом сообщает издание Bild.

По данным источника, 52-летняя немка остановилась в деревне Кастаньо-д'Андреа в Тоскане, Италия. Туристка договорилась встретиться с подругой и отправилась к ней по пешей тропе Виа дель Борботто, ведущей из поселения в лесистые холмы. Когда немка не ответила на звонок, знакомая подняла тревогу и сама направилась в ее сторону, где и нашла окровавленное тело.

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