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13:45, 8 июля 2025Из жизни

100-летний мужчина назвал неожиданную причину своего долголетия

100-летний австралиец назвал чай и печенье секретом своего долголетия
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Bonsales / Shutterstock / Fotodom

100-летний житель австралийского штата Виктория отпраздновал юбилей и назвал неожиданный секрет долголетия. Об этом сообщает Mirage News.

Кевин Аллен из города Сент-Арно отметил очередной день рождения 19 июня. Несмотря на почтенный возраст, мужчина и его 94-летняя жена Руби все еще живут в собственном доме, который купили 75 лет назад.

В 17 лет Аллен записался в австралийские ВВС и прослужил три года во время Второй мировой войны на Новой Гвинее и острове Борнео. Австралиец признался, что никогда не пил алкогольных напитков, а причиной своего долголетия назвал любовь к чаю. «Я никогда не пил пиво или чего-то в этом роде. Но я обожаю мой черный чай. Могу выпить десять чашек за день. Иногда с печеньем», — сказал Аллен.

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Он познакомился с будущей женой в кинотеатре, где работала ее сестра, и во время первой встречи тоже пили чай. После Аллен проводил Руби домой и у дверей столкнулся с ее отцом. «Лучше проваливай отсюда, парень», — поприветствовал он будущего зятя.

Тем не менее 30 марта 1949-го они поженились и остаются вместе по сей день. У супругов две дочери, четыре внука, пять правнуков и двое праправнуков. В молодости Аллен играл в футбол за местную команду и 28 лет проработал на мукомольной фабрике.

Долгожитель продолжает вести активный образ жизни, хотя и признался, что в последнее время ему требуется небольшая помощь по хозяйству. Он нанял молодого человека, который подстригает траву перед домом, а приятель приносит дрова для камина. В день рождения Аллена, помимо родных и друзей, пришли поздравить глава округа и представитель горсовета.

Ранее 100-летние братья-близнецы из Великобритании раскрыли секрет долголетия. Мужчины считают, что прожили так долго благодаря регулярным занятиям спортом.

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