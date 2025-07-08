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01:26, 8 июля 2025Мир

Число жертв наводнений в Техасе превысило сто человек

Число жертв наводнений в Техасе в США достигло 104 человек
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergio Flores / Reuters

Число жертв наводнений в американском штате Техас превысило сто человек. Об этом сообщает канал NBC News.

Как минимум 104 человека погибли в шести округах. «В округе Керр власти сообщили о 84 погибших: 56 взрослых и 28 детей», — утверждается в публикации.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении режима бедствия в округе Керр из-за наводнений. Американский лидер сообщил, что подписал декларацию о крупном стихийном бедствии, чтобы гарантировать, что спасатели немедленно получат все необходимые ресурсы.

До этого газета The New York Times писала, что наводнение произошло в результате сильных дождей и разлива реки Гуадалупе.

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