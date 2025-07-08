Экспортные цены на один вид российского топлива рухнули

ЦЦИ: Экспортные цены на российский энергетический уголь упали на 25 процентов

Экспортные цены на поставки российского энергетического угля к концу июня 2025 года сократились на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли отметки в 69 долларов за тонну. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Речь идет о поставках энергетического угля калорийностью 6 тысяч ккал/кг на базисе FOB («с погрузкой на судно») Дальний Восток. К 27 июня стоимость экспорта этого вида топлива из РФ опустилась ниже 70 долларов и достигла минимального с ноября 2020 года уровня. С начала 2025-го котировка снизилась на 21 процент, уточнили эксперты.

В порту Тамань уголь той же калорийности к концу первого летнего месяца отправлялся на экспорт по цене в 63 доллара за тонну. Показатель сократился на 22 процента к уровню, фиксировавшемуся в начала года, и на 14 процентов — в сравнении с тем же периодом 2024-го. Стоимость угля в портах Балтийского моря к этому времени упала на 26 и 18 процентов соответственно — до 55 долларов за тонну, резюмировали аналитики.

Цены на российский уголь падают не первый месяц. Именно этот фактор стал одной из главных причин наблюдающегося сейчас в отрасли серьезного кризиса. В начале 2024 года убыточными числились 45,9 процента угольных компаний РФ. Добыча одного из крупнейших производителей угля в России — компании «Мечел» — в первой половине 2025-го сократилась на 24 процента.

Глава компании Олег Коржов выразил надежду на исправление ситуации с ценами в июле-декабре, так как стоимость угля «ниже быть уже не может». Впрочем, ряд экспертов сходится во мнении, что кризис в отрасли продлится как минимум до 2030 года на фоне разрыва связей с европейским энергорынком и невозможности Индии и Китая компенсировать эти потери.