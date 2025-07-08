Гашек отреагировал на запрет Овечкину давать интервью в России

Гашек заявил, что НХЛ не могла запретить Овечкину давать интервью в России

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X оценил запрет капитану и нападающему «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину давать интервью в России.

Гашек заявил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) не могла запретить Овечкину выступать перед СМИ в соответствии с Конституцией США. «Вы все можете посмеяться над этим», — посчитал он.

Накануне стало известно, что НХЛ запретила Овечкину давать эксклюзивные интервью российским СМИ. Исключения сделаны только для спонсоров, с которыми хоккеист имеет контракты, а также для формата пресс‑конференций.

Овечкин в 2005 году перешел в «Вашингтон». В составе клуба он выиграл Кубок Стэнли в 2018-м. В прошедшем сезоне россиянин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.