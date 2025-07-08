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16:48, 8 июля 2025Россия

Из правительства Курской области уволилась вторая за пять месяцев министр финансов

В Курской области уволилась вторая за пять месяцев министр финансов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Лаврентьев / Фотобанк Лори

Из правительства Курской области с должности исполняющей обязанности министра финансов и бюджетного контроля уволилась Людмила Гапонова, сообщили в пресс-службе администрации региона. Это вторая уволившаяся с этого поста чиновница за последние пять месяцев.

Гапонова проработала в должности четыре месяца, ее предшественница Инна Апонасенко — всего один месяц.

Известно, что чиновница уволилась по собственному желанию. Причины ее решения не уточняются. Также пока нет информации о том, кто сменит ее на этом посту.

После назначения руководителем Курской области Александра Хинштейна в региональном правительстве начались перестановки. В частности, он распорядился о проведении проверки в отношении курских чиновников.

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