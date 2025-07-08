Крымчанина будут судить за призывы разрушить Крымский мост

Дело крымчанина, призывавшего разрушить Крымский мост, передали в суд

Уголовное дело в отношении крымчанина, призывавшего разрушить Крымский мост, передали в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила республиканская прокуратура в своем Telegram-канале.

По версии следствия, житель Советского района Севастополя разместил в социальных сетях комментарий с призывом разрушить Крымский мост. Его деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ.

«Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд», — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее в Орле сотрудниками ФСБ был задержан мужчина за призывы к террористической деятельности. По данным ведомства, мужчина 1997 года рождения разместил в одной из социальных сетей публикацию с призывом к насильственным действиям в отношении представителей власти.