Названа причина смертельного ДТП с участием 28-летнего футболиста «Ливерпуля»

Причиной ДТП с участием футболиста «Ливерпуля» Жоты стало превышение скорости

Гражданская гвардия Испании назвала причину смертельного ДТП с участием нападающего английского «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты. Об этом сообщает El Mundo.

По информации источника, вероятной причиной аварии стало значительное превышение скорости, а также проблемы с колесом. Отмечается, что Жота находился за рулем автомобиля в момент ДТП, в результате которого погиб вместе со своим братом Андре.

О гибели Жоты в ДТП стало известно 3 июля. Авария произошла на испанской трассе. Колесо лопнуло во время обгона, после чего машина потеряла управление, съехала с дороги, перевернулась и загорелась.

Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, завоевал Кубок страны и Кубок английской лиги. В составе сборной Португалии форвард провел 49 матчей, в которых отметился 14 голами.

