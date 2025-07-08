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15:41, 8 июля 2025Экономика

Некоторым россиянкам повысят пособие по беременности

Госдума: Пособие беременным студенткам повысят до уровня прожиточного минимума
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

Закон об увеличении пособия по беременности для студенток Государственная Дума приняла в окончательном чтении. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается, что закон начнет действовать с 1 сентября. Его нормы предполагают, что соответствующие выплаты повысятся до размеров прожиточного минимума, который установлен в том регионе, где проживает учащаяся. Средний размер пособия — 90 202 рубля.

На получение этой выплаты смогут рассчитывать те, кто обучается в вузах на очном отделении, а также в организациях дополнительного профобразования и научных структурах. Пособие будет выплачивать Социальный фонд за счет средств федерального бюджета.

О планах властей повысить в 10 раз размер пособия для беременных студенток-очниц сообщалось в начале июня. Соответствующие изменения в закон подготовил Минтруд.

В конце мая в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает ежемесячную выплату для домохозяек в размере регионального прожиточного минимума.

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