Некоторым россиянкам повысят пособие по беременности

Госдума: Пособие беременным студенткам повысят до уровня прожиточного минимума

Закон об увеличении пособия по беременности для студенток Государственная Дума приняла в окончательном чтении. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается, что закон начнет действовать с 1 сентября. Его нормы предполагают, что соответствующие выплаты повысятся до размеров прожиточного минимума, который установлен в том регионе, где проживает учащаяся. Средний размер пособия — 90 202 рубля.

На получение этой выплаты смогут рассчитывать те, кто обучается в вузах на очном отделении, а также в организациях дополнительного профобразования и научных структурах. Пособие будет выплачивать Социальный фонд за счет средств федерального бюджета.

О планах властей повысить в 10 раз размер пособия для беременных студенток-очниц сообщалось в начале июня. Соответствующие изменения в закон подготовил Минтруд.

В конце мая в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает ежемесячную выплату для домохозяек в размере регионального прожиточного минимума.