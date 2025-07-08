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20:43, 8 июля 2025Спорт

Осужденному за наркотики бывшему футболисту «Спартака» продлили заключение

Суд Амстердама продлил заключение бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Olaf Kraak / Reuters

Апелляционный суд Амстердама продлил заключение бывшему нападающему «Спартака» голландцу Квинси Промесу, осужденному за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам заседания суд решил продлить содержание футболиста под стражей в ожидании судебного разбирательства над ним. Отмечается, что дело должно быть рассмотрено не раньше 2026 года.

Ранее 20 июня Промес в сопровождении сотрудников Королевской военной полиции вылетел в Нидерланды, где его приговорили к 7,5 года тюрьмы. Если апелляция стороны защиты не будет удовлетворена, он сможет выйти по условно-досрочному освобождению не раньше 2030 года.

В феврале 2024-го Промеса задержали в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Голландец не мог выехать за пределы ОАЭ, так как власти страны рассматривали запрос Нидерландов о его экстрадиции.

14 февраля 2024 года суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

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