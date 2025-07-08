Осужденному за наркотики бывшему футболисту «Спартака» продлили заключение

Суд Амстердама продлил заключение бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса

Апелляционный суд Амстердама продлил заключение бывшему нападающему «Спартака» голландцу Квинси Промесу, осужденному за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам заседания суд решил продлить содержание футболиста под стражей в ожидании судебного разбирательства над ним. Отмечается, что дело должно быть рассмотрено не раньше 2026 года.

Ранее 20 июня Промес в сопровождении сотрудников Королевской военной полиции вылетел в Нидерланды, где его приговорили к 7,5 года тюрьмы. Если апелляция стороны защиты не будет удовлетворена, он сможет выйти по условно-досрочному освобождению не раньше 2030 года.

В феврале 2024-го Промеса задержали в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Голландец не мог выехать за пределы ОАЭ, так как власти страны рассматривали запрос Нидерландов о его экстрадиции.

14 февраля 2024 года суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.