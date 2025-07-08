Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:50, 8 июля 2025Силовые структуры

Переговорщика при захвате российского СИЗО арестовали

161.RU: Проводивший переговоры с захватчиками СИЗО-1 муфтий отправлен под стражу
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения муфтию Ахмеду Абусупьянову, проводившему переговоры с захватчиками СИЗО-1 в июне прошлого года. Об этом сообщает портал 161.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Как уточнил собеседник издания, его заключили под стражу до 28 июля. Фигуранта подозревают по двум статьям: хулиганство (речь идет о групповом нападении на человека — прим. «Ленты.ру») и участие в деятельности экстремистской организации. По первой статье ему грозит до семи лет колонии, по второй — до шести, указывают источники.

Захват заложников и попытки побега заключенных СИЗО-1 произошли 16 июня 2024 года. Четверых из девяти участников преступления ликвидировали в ходе штурма. Перед судом предстанут остальные — Даниил Камнев, Рамзан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев и Адам Кодзоев (все внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

7 июля стало известно, когда состоится первое заседание по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО. Рассмотрение дела пройдет в Южном окружном военном суде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС анонсировали введение против России «самых жестких» санкций за три года

    В Госдуме предложили компенсировать аренду жилья молодым семьям

    Переговорщика при захвате российского СИЗО арестовали

    Старовойт купил автомобиль Tesla незадолго до смерти

    Депутаты предложили бесплатно раздавать российским семьям землю при двух условиях

    В Раде назвали главный результат атаки России на Украину

    Число жертв наводнений в Техасе превысило сто человек

    В российском регионе произошло массовое отравление водой

    В США сравнили идею создания новой партии с отправкой человека на Марс

    Бывшая жена Венсана Касселя отдохнула топлес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости