Переговорщика при захвате российского СИЗО арестовали

161.RU: Проводивший переговоры с захватчиками СИЗО-1 муфтий отправлен под стражу

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения муфтию Ахмеду Абусупьянову, проводившему переговоры с захватчиками СИЗО-1 в июне прошлого года. Об этом сообщает портал 161.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Как уточнил собеседник издания, его заключили под стражу до 28 июля. Фигуранта подозревают по двум статьям: хулиганство (речь идет о групповом нападении на человека — прим. «Ленты.ру») и участие в деятельности экстремистской организации. По первой статье ему грозит до семи лет колонии, по второй — до шести, указывают источники.

Захват заложников и попытки побега заключенных СИЗО-1 произошли 16 июня 2024 года. Четверых из девяти участников преступления ликвидировали в ходе штурма. Перед судом предстанут остальные — Даниил Камнев, Рамзан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев и Адам Кодзоев (все внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

7 июля стало известно, когда состоится первое заседание по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО. Рассмотрение дела пройдет в Южном окружном военном суде.