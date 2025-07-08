Появились подробности об устроивших смертельный заезд на Lexus россиянах

В Нижнем Тагиле устроивший смертельный заезд 19-летний юноша взял Lexus у отца. Он катал в автомобиле двух подруг. Такие подробности о гонках в российском городе появились у Telegram-канала Ural Mash.
По сведениям издания, молодой человек решил поснимать заезды. Первый дубль удался, затем компания повторила заезд.
В этот раз водитель не справился с управлением, иномарка пробила бетонную ограду и упала в воду. Находившихся в салоне молодого человека и двух девушек спасти не удалось.
Спасатели подняли со дна водоема Lexus. У места трагедии собрались десятки человек.
О смертельной аварии в Свердловской области стало известно 8 июля. Последние секунды жизни гонщиков попали на видео.
Еще раньше в Кабардино-Балкарии произошло ДТП, тогда не выжили три человека.