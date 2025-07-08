Раскрыт вред позднего приема пищи

eBioMedicine: Поздние приемы пищи увеличивают риск метаболических нарушений

Поздние приемы пищи могут ухудшать способность организма перерабатывать глюкозу и увеличивать риск метаболических нарушений. К такому выводу пришли ученые из Немецкого института питания человека, их исследование опубликовано в журнале eBioMedicine.

Авторы изучили данные 92 участников — однояйцевых и разнояйцевых близнецов, собранные в 2009–2010 годах в рамках проекта NUGAT. В течение пяти дней респонденты вели подробные пищевые дневники, указывая точное время начала и окончания каждого приема пищи. Также проводилось метаболическое тестирование, в том числе тест на толерантность к глюкозе.

Ключевым показателем стало время приема пищи относительно «середины сна» — точки, лежащей ровно между моментом засыпания и пробуждения. Чем позже человек ел относительно этого показателя, тем сильнее у него проявлялись признаки ухудшения метаболизма глюкозы.

Даже после учета факторов, таких как возраст, пол, ИМТ, рацион, физическая активность и индивидуальный хронотип, негативная связь между поздним приемом пищи и обменом веществ сохранялась. По мнению исследователей, питание, не согласованное с биологическими ритмами, может нарушать работу внутренних часов организма.

Ученые подчеркивают: поздний ужин — не просто привычка, а потенциальный фактор риска. Сдвиг приема пищи на более ранние часы может стать эффективной мерой профилактики метаболических нарушений и диабета.

Ранее ученые выявили, что средиземноморская диета может быть эффективным способом профилактики метаболической стеатозной болезни печени — состояния, затрагивающего до трети населения Земли.