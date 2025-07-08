Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:36, 8 июля 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасности кофе в жару

Нарколог Клименко: Кофеин в жару способствует обезвоживанию
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pxhere

От кофе в жару лучше полностью отказаться или хотя бы пить меньше обычного, считает нарколог Татьяна Клименко. Ее слова приводит aif.ru.

Нарколог объяснила, что кофеин в жару представляет опасность, так как он усиливает мочеиспускание, что способствует быстрой потере жидкости и обезвоживанию. Она предупредила, что избегать нужно не только кофе, но и любых напитков с кофеином, к примеру, черного чая и колы.

Также Клименко призвала в зной не пить слишком холодные напитки. По ее словам, они могут стать причиной простуды. Кроме того, из-за низкой температуры напитков возникает спазм сосудов, что вредит сердцу. «Я советую вообще уменьшить количество употребляемой жидкости, ведь она неминуемо увеличит нагрузку на почки и сердце», — заявила врач.

Материалы по теме:
Россия годами загрязняла природу выбросами. Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
Россия годами загрязняла природу выбросами.Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
22 ноября 2021
Припекает. Как глобальное потепление разрушает здоровье людей?
Припекает.Как глобальное потепление разрушает здоровье людей?
26 марта 2022
«Если трубы гнилые, ничего не изменится» Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
«Если трубы гнилые, ничего не изменится»Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
7 июля 2022

Клименко считает, что летом самый безопасный напиток — это вода комнатной температуры. При этом она рекомендовала пить ее часто, но порциями по 100 миллилитров.

Ранее врач общей практики Аджай Багга предупредил об опасности алкоголя в жару. По его словам, спиртное в теплую погоду повышает риск обезвоживания, теплового удара и травм.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский тяжелый беспилотник упал на дом в Казани. Пятитонный дрон «Альтиус» разрабатывают уже 14 лет

    В Госдуме оценили возможность блокировки Telegram

    Мишустин осмотрел самолет Ил-114-300

    Россиянин попал под удар украинского дрона

    В российском городе захотели ввести новый налог для такси и доставок

    Российский рыбак поймал приносящую удачу рыбу

    Бейонсе выступила на сцене в наряде цветов российского флага

    Российский лыжник высказался о смене гражданства за миллиард долларов

    Руководивший янтарной мафией от имени вора в законе авторитет Колдай отправился на зону

    Раскрыто состояние американского арсенала ракет Patriot

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости