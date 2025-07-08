Россиян предупредили об опасности кофе в жару

Нарколог Клименко: Кофеин в жару способствует обезвоживанию

От кофе в жару лучше полностью отказаться или хотя бы пить меньше обычного, считает нарколог Татьяна Клименко. Ее слова приводит aif.ru.

Нарколог объяснила, что кофеин в жару представляет опасность, так как он усиливает мочеиспускание, что способствует быстрой потере жидкости и обезвоживанию. Она предупредила, что избегать нужно не только кофе, но и любых напитков с кофеином, к примеру, черного чая и колы.

Также Клименко призвала в зной не пить слишком холодные напитки. По ее словам, они могут стать причиной простуды. Кроме того, из-за низкой температуры напитков возникает спазм сосудов, что вредит сердцу. «Я советую вообще уменьшить количество употребляемой жидкости, ведь она неминуемо увеличит нагрузку на почки и сердце», — заявила врач.

Клименко считает, что летом самый безопасный напиток — это вода комнатной температуры. При этом она рекомендовала пить ее часто, но порциями по 100 миллилитров.

Ранее врач общей практики Аджай Багга предупредил об опасности алкоголя в жару. По его словам, спиртное в теплую погоду повышает риск обезвоживания, теплового удара и травм.