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10:03, 8 июля 2025Путешествия

Россиянин прыгнул с балкона в Таиланде ради поимки изменщицы и угодил в больницу

Shot: Россиянин прыгнул с балкона на Пхукете, чтобы поймать изменщицу
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: ferdyboy / Shutterstock / Fotodom

Россиянин прыгнул с балкона в Таиланде, чтобы поймать свою девушку и ее любовника. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, 27-летний Максим начал встречаться с местной жительницей во время отдыха на курорте Пхукет. Он решил сделать сюрприз возлюбленной, которая живет в общежитии, и пришел к ней вечером 6 июля.

Он услышал странные звуки из-за двери, ворвался в комнату и застал свою девушку с другим. Пара в испуге убежала, турист погнался за изменщицей и прыгнул с балкона на третьем этаже. Таким образом россиянин хотел сократить путь, однако получил травмы и угодил в больницу.

Ранее тайские СМИ писали о россиянине, который ворвался в чужую комнату в общежитии на Пхукете. Мужчина якобы разделся догола, разбил окно и прыгнул с балкона. В его квартире не нашли наркотики или подозрительные предметы.

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