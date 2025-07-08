Российский аэропорт вернулся к штатной работе после транспортного коллапса

Аэропорт Пулково вернулся к штатной работе после транспортного коллапса

Аэропорт Санкт-Петербурга вернулся к штатной работе после транспортного коллапса, который был вызван налетами украинских беспилотников на минувших выходных. Об этом сообщила пресс-служба российской гавани в Telegram-канале.

К утру 8 июля в Пулково осталось только восемь задержанных рейсов, причем об их переносе пассажирам сообщили заранее. Все вылеты, запланированные на 7 июля, состоялись.

«Мы благодарим наших путешественников за терпение», — добавили в авиагавани.

Транспортный коллапс произошел в аэропортах России, в том числе в Петербурге, 5-7 июля из-за атак дронов ВСУ. В Пулково к утру понедельника задерживалось более ста рейсов, а людям приходилось спать прямо на полу. Пассажиры устроили бунт из-за платной курительной комнаты, в итоге ее решили снова сделать бесплатной.