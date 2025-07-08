Руководивший янтарной мафией от имени вора в законе авторитет Колдай отправился на зону

В Калининграде суд дал 13 лет криминальному авторитету Колдаеву за статус

В Калининграде суд приговорил к 13 годам лишения свободы криминального авторитета Сергея Колдаева за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Ему также назначен штраф в четыре миллиона рублей. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Колдаева называют в Калининградской области боссом всех местных группировок, сообщает «Вести». Он известен по прозвищу Колдай, его назначил присматривать за регионом вор в законе. Авторитет руководил янтарной мафией. Сам он отрицает выдвинутые против него обвинения.

Суд установил, что с 2019 года Колдаев получил криминальный статус «положенец» и управлял криминальной средой в Калининградской области, а также контролировал общак.

Он в прошлом судим за грабеж и угон автомобиля, а статус положенца получил при поддержке другого криминального авторитета Андрея Казакова, известного как Чили или Андрюха Калининградский.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Оренбурга арестовал 39-летнего азербайджанского вора в законе Заура Шипилова, известного в криминальном мире как Талыбов или Заур Нахичеванский.