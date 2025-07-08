Строители в России начали оставлять в стенах квартир зловонные сюрпризы. За их местонахождение требуют десятки тысяч рублей

Рабочие в России начали оставлять яйца в стенах квартир

Рабочие в России придумали способ заработать на сдачах квартир — во время строительства они оставляют в стенах яйца, которые со временем начинают источать зловонье.

С подобными неприятными сюрпризами столкнулись жители разных уголков страны. Одной из пострадавших оказалась жительница Екатеринбурга, в квартире которой яйцо спрятали под розетку. Кроме того, с аналогичной ситуацией столкнулся владелец квартиры на Рублевском шоссе в Москве — от него за местонахождение источника вони просили 100 тысяч рублей.

Россияне вынуждены принимать квартиры с тепловизорами

Схема рабочих простая: в гипсокартон замуровывается сырое яйцо, и спустя несколько дней оно начинает источать сильный запах. Самостоятельно найти его источник невозможно, а за информацию о нем людей заставляют платить, так как жить в такой квартире невозможно.

В связи с участившимся саботажем рабочих при приемке квартир владельцы теперь носят с собой тепловизоры. С помощью них они сканируют пространство на предмет подобных сюрпризов в стенах.

Схема не новая

Подобным строители-шантажисты промышляют не впервые, причем не только в России.

Схема популярна из года в год. Несколько лет назад одной из жертв строителей стала жительница Екатеринбурга. Яйцо тогда, еще в 2018 году, помогли найти рабочие, которые по ее заказу устанавливали в стене розетку. «Как же я рада, что захотела розетку именно в этом месте! Кто не в курсе, расскажу. Это чудесное яичко чаще всего кладут строители, которым недоплатили или каким-то образом обидели. Для того, чтобы через некоторое время оно начало разлагаться и проявлять свой "чудесный" аромат», — объяснила она, добавив, что таким образом рабочие мстили застройщику.

В прошлом году рабочий, делавший ремонт в квартире москвички, шантажировал ее, заявив, что оставил четыре яйца в стенах ее жилища. Таким образом он решил отомстить женщине за то, что она отказалась платить за некачественный ремонт.

Сообщив о «подарках», мужчина потребовал «выкуп» за информацию о том, где они замурованы. В результате москвичка выяснила, что слова рабочего — ложь.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Юрист объяснила, что делать в такой ситуации

В случае, если в квартире был обнаружен подобный зловонный предмет, на строителей нужно написать заявление в полицию. Если они связываются с жильцами с других номеров — правоохранители все равно смогут установить их личности, так как современные технологии это позволяют, разъяснила «Ленте.ру» юрист Екатерина Нечаева.

Второй путь — привлекать непосредственно застройщиков. Они несут полную ответственность за людей, которых нанимали. Им предъявляется претензия, и они должны сами найти место, где заложены яйца, и устранить дефект за свой счет Екатерина Нечаева юрист

Кроме того, по ее словам, по соглашению сторон жильцам также может быть выплачена компенсация — собственник может ее потребовать. Если не получается решить вопрос мирно, жильцы могут обратиться в суд, заявив на застройщика.