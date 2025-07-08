Суд определился с наказанием для протаранившего 12 автомобилей российского дальнобойщика

Устроившему смертельное ДТП с 12 автомобилями дальнобойщику дали пять лет

В Московской области вынесли приговор по делу о массовом ДТП с участием 12 автомобилей и грузовика. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

По решению суда, 46-летний Владимир Танашев, признанный виновником аварии, унесшей жизнь семьи из трех человек, приговорен к пяти годам колонии.

Авария с участием нескольких легковых автомобилей и четырех грузовиков произошла 7 октября 2024 года на трассе М-2 «Крым» в городском округе Серпухов. Водитель грузовика столкнулся с тремя грузовыми авто и семью легковыми автомобилями. В ГАИ после ЧП сообщили, что большегруз Танашева проходил технический осмотр.