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17:35, 8 июля 2025Силовые структуры

Суд определился с наказанием для протаранившего 12 автомобилей российского дальнобойщика

Устроившему смертельное ДТП с 12 автомобилями дальнобойщику дали пять лет
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Московской области»

В Московской области вынесли приговор по делу о массовом ДТП с участием 12 автомобилей и грузовика. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

По решению суда, 46-летний Владимир Танашев, признанный виновником аварии, унесшей жизнь семьи из трех человек, приговорен к пяти годам колонии.

Авария с участием нескольких легковых автомобилей и четырех грузовиков произошла 7 октября 2024 года на трассе М-2 «Крым» в городском округе Серпухов. Водитель грузовика столкнулся с тремя грузовыми авто и семью легковыми автомобилями. В ГАИ после ЧП сообщили, что большегруз Танашева проходил технический осмотр.

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