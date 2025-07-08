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12:35, 8 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на обещание Трампа продолжить поставки оружия Украине

Сенатор Джабаров: В то, что Трамп за прекращение конфликта, уже мало кто верит
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Совет Федерации / Flickr

В то, что президент США Дональд Трамп за прекращение украинского конфликта, уже мало кто верит, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на обещание американского лидера продолжить поставки оружия Киеву.

Ранее Трамп сообщил, что США продолжат поставлять оружие Украине, уточнив, что речь идет об «оборонительных» средствах. «Нам придется. У них должна быть возможность обороняться. По ним сейчас очень сильно бьют», — сказал он.

«Если бы Трамп реально хотел завершения военных действий, он бы прекратил любые поставки на Украину. Я уверяю, через один-два месяца война бы закончилась. А когда левой рукой поставляется оружие, а правой пишутся бумаги о том, что Трамп за мир, за прекращение конфликта — в это уже мало кто верит. Поэтому это все бесполезные разговоры, а мы как били врага, так и будем бить, и пусть нам не указывают, что нам делать дальше», — поделился сенатор.

До этого Трамп заявил, что США очень помогают Украине в конфликте с Россией. «Я помогаю Украине. Я помогаю им очень много», — сказал он, в очередной раз отметив, что если бы он был президентом, то конфликт бы не начался.

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