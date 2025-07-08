Военный аналитик назвал главную причину успехов ВС России в Донбассе

Военный аналитик Норин назвал превосходство в БПЛА причиной успехов ВС РФ в ДНР

Превосходство в численности и технических характеристиках БПЛА, а также переброска элитных подразделений операторов дронов — это главная причина успехов Армии России в Донбассе за прошедшие несколько недель. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный аналитик Евгений Норин.

По его словам, одной из главных задач, которую выполняют такие подразделения на передовой, является уничтожение подразделений БПЛА неприятеля. Именно дроны, как считает эксперт, больше всего затрудняют продвижение российских войск.

«Командование учло ошибки предыдущих лет и сделало ставку на численность и качество ударных БПЛА вкупе с подготовкой профессиональных пилотов. Их главная задача сейчас — уничтожение таких же подразделений ВСУ, которые раньше доставили немало проблем», — сказал Норин.

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