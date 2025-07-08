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13:09, 8 июля 2025Россия

В Госдуме объяснили номинирование Трампа на Нобелевскую премию мира

Депутат Колесник назвал нелепым номинирование Трампа на Нобелевскую премию мира
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Депутат Госдумы (ГД) Андрей Колесник назвал нелепым и странным выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом член комитета нижней палаты парламента по обороне заявил в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил Трампу, что выдвинул его на Нобелевскую премию мира, вручив президенту США соответствующее письмо.

Колесник объяснил, что таким образом израильский премьер пытается «подмазаться к Трампу». «Вообще это выглядит настолько же нелепо и странно, как если бы колумбийским баронам предложили дать премию за борьбу с наркотиками», — считает депутат.

По его словам, предложение Нетаньяху «мало вяжется» с логикой, учитывая, что США часто являются инициаторами конфликтов. Парламентарий выразил мнение, что «на Западе логика уже не в тренде» и сравнил американцев со сплетничающими бабушками, которые якобы за всех переживают. «Только вот американская бабушка вооружена и поставляет оружие», — подчеркнул он.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру» оценил шансы Трампа на награду как невысокие. По его мнению, все будет зависеть от успеха политики американского президента по украинскому вопросу и на Ближнем Востоке.

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