Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:55, 8 июля 2025Экономика

В Казахстане пообещали ответить на пошлины Трампа

Минторговли Казахстана пообещало ответить на 25-процентные пошлины Трампа
Вячеслав Агапов

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В Казахстане пообещали ответить на 25-процентные пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на Министерство торговли и интеграции республики сообщает РИА Новости.

После того как американский лидер уведомил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении пошлины в 25 процентов на товары из республики, ведомство пообещало предоставить официальный ответ.

Ранее в Министерстве торговли и интеграции отмечали, что американские тарифы затронут только 4,8 процента от казахстанского экспорта. Большая часть (90 процентов) товаров, поставляемых в США, попадают в список исключений. Пошлины охватят фосфор, ферросилиций, линзы, пшеничная клейковина и нитрат аммония, предполагали представители ведомства.

Сегодня Казахстан поставляет в США преимущественно сырую нефть, уран, серебро, ферросплавы и другие ресурсы, которып попадают под исключения в рамках указа Трампа «О регулировании импорта посредством взаимных тарифов для устранения торговых практик, приводящих к значительному и устойчивому дефициту США в торговле товарами».

В начале июля Трамп пообещал «в ближайшее время» разослать уведомления странам с новыми пошлинами в диапазоне от 60 или 70 процентов до 10 и 40 процентов. Позднее стало известно, что первые полтора десятка государств, включая Южную Корею и Японию, тарифами в 25 процентов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп разочаровался в Путине. Он пообещал Зеленскому столько военной помощи, сколько США смогут позволить

    Раскрыта причина роста рака легких среди некурящих

    Под Москвой жители устроили драку со строителями дороги и попали на видео

    Стало известно о возможном сроке для Смолова за драку в «Кофемании»

    Оксана Самойлова снялась в оголяющем грудь топе на яхте

    Россиянин описал поездку в популярный азиатский город фразой «нищета за немалые деньги»

    Живущая в Испании Лазарева рассказала о боли из-за эмиграции

    В России сократилось производство одного вида вина

    Заслуженная артистка России умерла на 99-м году жизни

    Трамп вновь провел параллель с Хиросимой после критики из Японии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости