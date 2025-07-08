В Казахстане пообещали ответить на пошлины Трампа

Минторговли Казахстана пообещало ответить на 25-процентные пошлины Трампа

В Казахстане пообещали ответить на 25-процентные пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на Министерство торговли и интеграции республики сообщает РИА Новости.

После того как американский лидер уведомил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении пошлины в 25 процентов на товары из республики, ведомство пообещало предоставить официальный ответ.

Ранее в Министерстве торговли и интеграции отмечали, что американские тарифы затронут только 4,8 процента от казахстанского экспорта. Большая часть (90 процентов) товаров, поставляемых в США, попадают в список исключений. Пошлины охватят фосфор, ферросилиций, линзы, пшеничная клейковина и нитрат аммония, предполагали представители ведомства.

Сегодня Казахстан поставляет в США преимущественно сырую нефть, уран, серебро, ферросплавы и другие ресурсы, которып попадают под исключения в рамках указа Трампа «О регулировании импорта посредством взаимных тарифов для устранения торговых практик, приводящих к значительному и устойчивому дефициту США в торговле товарами».

В начале июля Трамп пообещал «в ближайшее время» разослать уведомления странам с новыми пошлинами в диапазоне от 60 или 70 процентов до 10 и 40 процентов. Позднее стало известно, что первые полтора десятка государств, включая Южную Корею и Японию, тарифами в 25 процентов.