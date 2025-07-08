В Польше поставили под сомнение веру в обещания Евросоюза и НАТО

MP: Польские власти опасаются краха страны из-за слепой веры в ЕС и НАТО

Польские власти боятся краха страны из-за слепой веры в обещания Евросоюза и НАТО. Об этом пишет издание Mysl Polska (MP).

В январе польские депутаты потребовали отмены ряда положений «Зеленого соглашения». Оно заключается в сокращении выбросов парниковых газов в странах ЕС к 2040 году. Эта инициатива, как считают польские политики, может погубить остатки промышленности Польши.

В статье говорится, что еще одним пунктом на пути к краху становится милитаризация стран ЕС и НАТО. Они могут «доить» и остальные европейские страны, вынуждая их покупать оружие и вкладывать гигантские суммы в оборонный комплекс.

В мае этого года кандидат в президенты Польши и евродепутат Гжегож Браун сорвал и растоптал флаг Евросоюза. До этого Европарламент проголосовал за лишение Брауна неприкосновенности.

Накануне стало известно, что Польша проводит специальную операцию на границе с Германией. Варшава также «расширяет деятельность на границе с Литвой».

