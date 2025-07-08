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09:00, 8 июля 2025Экономика

В России сократилось производство одного вида вина

Росалкогольтабакконтроль: Выпуск ликерного вина в России упал на 9,6 процента
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

По итогам первой половины 2025 года суммарные объемы производства ликерного вина в России сократились на 9,6 процента и опустились до отметки в 644,9 тысячи дал. О заметном снижении выпуска этого вида алкогольной продукции в стране сообщает «РБК Вино» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

За отчетный период эта категория вина стала единственной, объемы производства которой снизились. Так, выпуск тихого вина в январе-июне увеличился на 12,4 процента и достиг отметки в 17,6 миллиона дал, а игристого — на 18,5 процента, до 7,2 миллиона.

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Вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев связал падение производства ликерного вина в стране в первую очередь с повышением акциза на спирт, который используется при изготовлении этой алкогольной продукции. В наибольшей степени это обстоятельство отразилось на стоимости недорогих ординарных портвейнов и кагоров, а ценники в премиальном сегменте изменились не столь сильно, резюмировал он.

На фоне неоднократного повышения пошлин на ввоз вина из недружественных стран доля отечественной продукции на внутреннем рынке стала расти. Замглавы департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Ирина Федина отмечала, что по итогам 2024 года доля российского вина в супермаркетах достигла 20 процентов, а в отдельных сетях — составила около 40-50 процентов. В 2025-м положительную динамику удалось сохранить, заключила она.

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