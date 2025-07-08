В зоне СВО заметили багги из «Безумного Макса» с «Дашкой»

В зоне СВО заметили багги из «Безумного Макса» с пулеметом ДШК

Российские бойцы в зоне специальной военной операции (СВО) создали самодельный багги, напоминающий технику из фильма «Безумный Макс». На соответствующие снимки обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

На фотографиях можно заметить компактную машину, созданную на основе агрегатов серийных автомобилей. В передней части бойцы закрепили ящик, позволяющий разместить небольшие грузы, а в корме установили кресла для пассажиров и стрелка. Машину вооружили крупнокалиберным пулеметом ДШК. «Дашка» позволяет поражать низколетящие цели.

Автомобиль лишен бронирования, однако благодаря легкости и маневренности багги может максимально быстро проходить опасные участки.

В июне в зоне СВО заметили тяжелый бронетранспортер на базе среднего танка Т-62. Самодельная машина получила рубку из стальных листов, которой заменили башню.

В мае «Известия» писали, что военные медики в зоне СВО начали применять багги. Машины используют для эвакуации раненых, подвоза боекомплекта, медикаментов и других грузов.